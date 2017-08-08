Для привлечения туристов из Китая в Турции построят казино. Таким способом в Ассоциации отельеров и инвесторов Турции намерены увеличить число желающих посетить страну среди граждан КНР.

Около 300 млн. китайцев ежегодно совершают путешествия по всему миру. Однако только 1 млн. из них посещают Турцию.

Глава Ассоциации Тимур Байындыров считает, что исправить ситуацию поможет казино. Он заявил, что граждане КНР очень любят азартные игры. На них они готовы тратить много денег. Именно поэтому и необходимо казино для привлечения туристического потока.

В основном китайцы редко посещают Турцию, потому что авиаперелеты между странами стоят крупной суммы денег. Специалисты приводят пример: из Китая в Испанию и обратно необходимо потратить на билет 327 евро. Чтобы добраться только из Китая в Турцию эта сумма увеличивается в пять раз.

В Ассоциации предлагают расположить казино на острове Яссыда. Он сейчас реконструируется для привлечения туристов. Именно это место считают наиболее удачным для размещения игорного заведения. В казино планируют впускать только по иностранным паспортам.