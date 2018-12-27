В Турции внесут изменения в любимую ''фишку'' туристов-россиян

В Турции для привлечения туристов в свою страну планируется расширение системы "все включено". Ассоциация туристических инвесторов Турции выступила с предложением о создании специальной торгово-развлекательной зоны. Предполагается, что здесь, как и в отелях, питание будет по системе "All Inclusive".

Суть состоит в следующем. Турист, используя свой браслет, может поужинать в любом ресторане, расположенном в торговой зоне. Питание, как и в отеле, в котором он проживает, бесплатное. Кроме ресторанов, в торговой зоне отдыхающих ожидают развлечения, торговые точки, сувенирные и торговые лавки.

Туристы покидают пределы отелей и после ужина в каком-либо из ресторанов наверняка появится желание на какое-то время задержаться в торговой зоне, например, остаться на шоппинг или пойти в клуб, где, естественно, будет оставлена значительная сумма финансов.

Первым городом, в котором начнут проводить этот эксперимент, станет Кемер. Местные предприниматели создадут улицу под клиентов местных отелей.

Ассоциации туристических инвесторов Турции надеются, что такой шаг даст свои результаты очень быстро. Турист не будет так сильно привязан к своему отелю и получить дополнительное время для знакомства с городом проживания. Отдыхающий получает для себя что-то новое и меняет обстановку. Уже решено, как отдыхающие попадут в места отдыха и питания. Доставку на себя берет отель.