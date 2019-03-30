Более 6 млн российских туристов будут отдыхать в Турции в 2019 году

Советник по культуре и туризму посольства Турции в РФ, сообщил, что в этом году ожидается больший турпоток, чем в 2018 году.

Он отметил, что в прошлом году Турцию посетило около 6 млн граждан РФ и они ожидают, что в этом году число туристов будет больше.

Также советник отметил важную и приятную новость для любителей отдохнуть в Турции. Он сообщил, что стоимость турпутевок в страну будет приблизительно соответствовать ценам прошлого года.

Было замечено, что россияне стали интересоваться не только пляжным отдыхом в Турции. Актуальным стал отдых как культурный, так и оздоровительный (термальные источники).

Многие жители РФ уже давно ездят отдыхать в Турцию, ведь как недавно оказалось, стоимость проживания на курорте по сравнению с отечественными морскими городами в Турции дешевле. К тому же соотношение цены и качества тут на высоте.

На любой бюджет в Турции можно найти отель, здесь предоставляется широкий выбор мест, где можно остановиться.

Чистые пляжи, развлечения для всей семьи, различные экскурсионные программы – все это также можно найти в Турции.

Многие не знают, но языкового барьера в этой стране уже давно нет. Здесь можно спокойно разговаривать на русском и быть уверенным, что тебя поймут.

Каждый год Турцию посещают от 35 до 40 млн иностранных туристов.