Deutsche Bank пригрозил остановить сотрудничество с правительством России, назвав его «фирмой»

Подразделение Deutsche Bank в Лондоне направило в адрес правительства России письмо с просьбой предоставить «самую свежую информацию от вашей фирмы». В противном случае, сказано в обращении, финучреждение может заявить о прекращении деловых отношений с российским визави.

Как сообщают «Ведомости», в документе также сказано, что банк запрашивает данные в рамках процедуры Know your customer («знай своего клиента») – это распространенная мировая практика, которая позволяет финучреждениям препятствовать отмыванию денег и спонсированию терроризма. Данные о клиентах и партнерах, полученные по этой процедуре, периодически обновляются. И именно такое обновление якобы стало основанием для нынешнего обращения Deutsche Bank.

Письмо датировано 29 июня и устанавливает срок для получения нужных сведений в 30 дней. Источники в правительстве рассказали «Ведомостям», что ответ на письмо не направляли. Однако и Deutsche Bank не поднимал больше тему о подаче сведений, хотя установленный им же срок уже давно вышел.

Большинство экспертов, к которым журналисты обратились за разъяснениями, склоняются к мысли, что письмо было отправлено «фирме» по ошибке. Российское правительство могло остаться в клиентской базе, например, из-за того, что Deutsche Bank много раз принимал участие в том или ином качестве в выпуске российских гособлигаций.

А один из собеседников издания пошутил, что в ответ на запрос правительство могло бы направить банку Конституцию страны вместо своего устава, а основным бенефициаром назвать российский народ.