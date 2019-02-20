Южная Корея планирует стать лидером на рынке криптовалюты

В крупнейшем корейском банке Kookmin Bank начали использовать электронную валюту. Совместно с Atomic Labs, банк внедряет уникальный проект.

Южная Корея является одним из самых значимых регионов на рынке криптовалюты. На сегодняшний день появилась информация о создании специального безопасного сервиса для хранения электронных денег. Проект будет реализован южнокорейским банком Kookmin Bank и компанией Atomic Labs. Представители проекта заявляют, что намерены продуктивно работать для совершенствования криптовалютных сервисов и впоследствии создать собственную цифровую экосистему. Все усилия будут направлены на повышение уровней защиты цифровых денег клиентов.

В новом криптовалютном сервисе будет использована уникальная криптография, новейшие методики смарт-контрактов и различные защитные технологии. Инвесторы могут быть спокойны за сохранность своих электронных валют. В случае непредвиденного взлома хранилища, Kookmin Bank имеет достаточно средств для покрытия потерь.

Напомним, что ранее в корейском приложении Kakao появилась функция приёма инвестиций через цифровую валюту. Из этого можно сделать вывод, что Южная Корея планирует стремительно развиваться в сфере крипотовалюты и стать лидером в цифровой экономике мира.