JPMorgan объявил о планах создать собственную криптовалюту

Крупный банк в США собирается запустить собственную криптовалюту, которую клиенты данного банка смогут использовать для быстрых платежей.

Криптовалюта под названием JPM Coin станет эквивалентна 1 доллару. JPMorgan является первым банком в США, который создал собственную криптовалюту и протестировал ее.

В банке пояснили, что создание JPM Coin необходимо для операций по технологии BlockChain, которые позволяют в том числе быстрее переводить средства с одного счета на другой.

Глава JP Morgan пообещал увольнять торгующих биткоинами сотрудников.

На текущий момент JPM Coin является прототипом и его будут тестировать с узким кругом постоянных клиентов. Криптовалюта предназначена для проведения операций в сегменте b2b, подчеркнули в JPMorgan.

В 2017 году главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Далмон назвал торговлю биткоинами мошенничеством и сравнил ажиотаж вокруг этой криптовалюты со скупкой луковиц тюльпанов в XVII веке. Он добавил, что готов уволить любого сотрудника банка, который торгует биткоинами.