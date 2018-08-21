СМИ рассказали о проблемных кредитах ДСК «Асдор»

«Новые ведомости» рассказали о ситуации с грядущим банкротством ДСК «Асдор» и о том, что этому предшествовало. Как отмечает издание, для понимания сути истории следует вернуться в 2010 год, когда учредители холдинга загорелись идеей диверсификации своего бизнеса за счет реализации масштабного проекта в молочной отрасли.

Проект этот получил название «Вощажниково». В его рамках авторами планировалось возвести три молочные фермы и один молочно-перерабатывающий завод (МПЗ). Согласно расчетам, на реализацию проекта нужно было найти финансирование в размере почти 7 миллиардов рублей. Инвестиционные вливания были обеспечены за счет открытия во Внешэкономбанке (ВЭБ) кредитной линии в размере почти 6,4 миллиарда рублей. Проект лично курировал директор департамента развития регионов ВЭБ И.Валитов.

По словам автора публикации политолога Сергея Фадина, холдингом «Асдор» все выделенные ВЭБом средства были освоены в 2016 году. На то время в рамках проекта «Вощажниково» было построено две молочные фермы из трех, а с МПЗ был целый ворох проблем. В 2013 году, как отмечает автор материала, компанией «Вощажниково» в адрес ОАО «Асдор» был переведен полный аванс (чуть более 2 миллиардов рублей). За отчетный период (2013-2016 гг.) на месте будущего МПЗ была залита бетонная площадка и возведен каркас объекта. Работы были оценены строителями в сумму в почти 0,5 миллиарда рублей. Куда исчезла остальная сумма (а это более 1,5 миллиарда рублей) — неизвестно.

Как полагает Сергей Фадин, дофинансирование проекта «Вощажниково» вполне могло случиться, но осенью 2016 года господин Валитов был осужден Шахтинским городским судом на четыре года лишения свободы за ситуацию с выделением кредитной линии ООО «Евродон». Валитов был куратором, как этого проекта, так и «Вощажниково». При этом за все прошедшие годы контроль над расходованием средств не осуществлялся.

Что теперь? Компания «Вощажниково» направила иск в суд на свою материнскую компанию «Асдор». Мотивом этого действия выступает намерение вернуть аванс. Как отмечает Сергей Фадин, по сути, ситуацию с банкротством следует рассматривать в качестве возможности не возвращать исчезнувшие средства. «Вощажниково» же также рискует со своим иском — у сельхозпредприятия нет возможности вернуть долг ВЭБу. Долг составляет порядка 6 миллиардов рублей (в том числе и растраченные «Асдором» 1,5 миллиарда рублей).