СМИ: в РЖД предлагают строить мост на Сахалин по концессии

В РЖД подготовили проект строительства железнодорожной ветки и моста на Сахалин на основе концессии. По оценкам авторов, проект обойдется более чем в 540 миллиардов рублей без НДС, а реализовать его возможно до 2023 года.

По данным «Коммерсанта», возведение 6-километрового моста оценивается примерно в половину стоимости всего проекта – около 252 миллиардов рублей. РЖД предполагает, что возможны три разных варианта концессии: ее участники получат либо только мост, либо мост и железнодорожную ветку, либо к этим двум объектам присоединят еще и новый порт на Сахалине. Он нужен, чтобы обеспечить загрузку новой инфраструктуры и ее экономическую рентабельность. Ведь сейчас грузопоток между материковой частью страны и островом составляет порядка 2,5 млн. тонн, а мост сможет поднять его лишь до 9 млн. тонн. А угольный порт способен будет «загрузить» инфраструктуру почти до 47 млн. тонн грузов.

Пока что специалисты РЖД подсчитали, что ветка Селихин – Ныш, необходимая для реализации сахалинского проекта, может окупиться через 26 лет, если рассматривать ее вместе с модернизацией Транссиба и БАМа, и за 11 лет, если рассматривать этот проект отдельно. Но оба варианта рассчитаны, исходя из господдержки в 250 миллиардов рублей.

Издание также сообщает, что финансировать концессионный проект вместе с РЖД будут Корпорация развития Сахалинской области и Фонд развития Дальнего Востока.

В профильных министерствах пока что не получали презентацию проекта, а РЖД отказывается его комментировать.

В свою очередь, эксперты подчеркивают, что с экономической точки зрения правильным было бы создать две концессии – отдельно для строительства порта и дорожной части проекта. При этом проект в целом нуждается в серьезном экономическом анализе, ведь в вопросе о сахалинском мосте по-прежнему политики даже больше, чем экономики.