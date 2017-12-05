Названы регионы, в которых проще всего и сложнее всего устроиться на работу

На основе данных 2017 года РИА «Рейтинг» ранжировало российские регионы по величине индекса рынка труда.

Этот показатель включает в себя девять базовых составляющих, в том числе уровень зарплат, условия работы и емкость рынка труда, а также привлекательность региона для потенциальных работников с точки зрения трудоустройства и дальнейшей жизни. Соответственно, чем значение индекса больше, тем лучше выглядит регион для претендента на работу.

Как говорят специалисты, первая пятерка сохранила свои позиции с момента прошлого исследования. Проще всего найти работу по-прежнему в Москве (индекс 91) и Питере (89,3), а также в Подмосковье (чуть более 80). Замыкают пятерку Югра (Ханты-Мансийский автономный округ, 74,8) и Татарстан (чуть менее 70). Здесь человеку придется потратить меньше всего времени на поиски места и трудоустройство, при этом работник может рассчитывать на высокую зарплату.

Хуже всего ситуация на рынке труда складывается на Алтае, в Туве, а также Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и карачаево-Черкесии.

Напомним, по данным первой половины 2018 года уровень безработицы снизился в 64 регионах России, а в целом этот показатель достиг минимального с 1991 года значения. Специалисты связывают снижение безработицы с демографической «ямой» - малочисленностью поколения 90-х, которое сейчас вышло на рынок труда.