Жители Центральной России стали лидерами по потреблению сахара

Росстат выяснил, в каких регионах России живет больше всего сладкоежек, и наоборот, где сахар любят меньше всего.

Первые места в списке занимают регионы Центральной России. В 2018 году на каждого жителя Липецкой и Курской областей приходилось по 55 кг сахара, 4,5 кг в месяц. Чуть меньше едят сладкий продукт жители Тамбова и Воронежа: по 54 и 52 кг на душу соответственно. В пятерку «сладких» регионов вошел Краснодарский край – 50 кг.

Меньше всего ценят сахар в Поволжье и Сибири. В Красноярском крае потребление сахара составило 28 кг на человека, в Чувашии и Калмыкии - 27 и 26. Согласно медицинской норме, в год человек может съесть не более 24 кг сахара, чтобы не навредить здоровью. В этот норматив уложилась в России только Тыва.

Среднее употребление этого продукты составило 39 кг. Показатель вырос за последние 12 лет. Для сравнения, в 2005 году россияне съедали на килограмм меньше. В 2018 году Минздрав заявил о двукратном превышении нормы - 39,4 кг на человека.