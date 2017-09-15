В Госдуме инициируют уголовную ответственность для «черных кредиторов»

По замыслу депутатов, владельцев финучреждений, не состоящих в реестре Центробанка и выдающих кредиты незаконно, смогут отправлять за решетку для отбытия реальных сроков наказания.

Как рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, такой законопроект может появиться в нижней палате уже в ходе осенней сессии. При этом основные его параметры пока не известны. Аксаков считает, что конкретные тюремные сроки должны еще обсуждаться с судьями, финансовыми и правоохранительными органами.

«Черных кредиторов» так называют не только из-за их отсутствия в госреестре, но и благодаря методам работы, которые зачастую оставляют заемщиков без имущества и жилья. Как правило, такие компании выдают деньги под большие проценты, скрывая переплату за туманными статьями договора, а также зачастую занимаются откровенным выбиванием долгов.

В Банке России говорят, что за первое полугодие этого года уже выявили более 1800 подпольных кредиторов. Действующее законодательство предусматривает для них максимальное наказание в виде штрафа, размер которого колеблется от 300 тысяч до полумиллиона рублей.