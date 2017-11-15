В Госдуме планируют обязать всех предпринимателей принимать банковские карты

В Госдуме висит идея разработки законопроекта, который заставит всех предпринимателей принимать безналичный расчёт. Об этом рассказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На данный момент через банковские операции должны работать все предприятия, доход которых составляет более 40 млн. рублей. Согласно новой инициативе, минимальная выручка предприятий, принимающих банковские карты, в принципе исчезнет.

Препятствием при введении данного законопроекта может стать заоблачная комиссия платёжных систем на территории России, которая составляет целых 3 процента, против 0,3 в странах западной Европы. Введение российской платёжной системы МИР должно было решить эту проблему, однако пока её вводят лишь добровольно-принудительным методом в бюджетных учреждениях.