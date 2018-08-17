В отношении застройщика ЖК «Квартал Триумфальный» выдвинуты дополнительные претензии на сумму 1,2 млрд рублей

Суд удовлетворил требования ООО «Салпа» в отношении застройщика ЖК «Квартал Триумфальный» на западе Москвы. Согласно решению суда, ЗАО «ФЦСР» должна еще 1,» млрд рублей к уже имеющейся сумме долга. Как сообщает Business-Post, реестр кредиторов девелопера пополняется с января 2018 года, когда в отношении компании было введено конкурсное производство. ЗАО «ФЦСР» с 2002 года, согласно договору с властями столицы, достраивала комплекс «Кутузовская Миля», который затем был переименован в ЖК «Квартал Триумфальный».

Стройку несколько раз возобновляли, а затем вновь замораживали. В итоге в прошлом году договор с застройщиком был расторгнут. Дольщики пытаются также попасть в реестр кредиторов с тем, чтобы получить собственные квартиры. Тем временем, по данным временного управляющего, менеджмент компании пытается вывести активы, совершает сомнительные сделки, а адвокаты ЗАО ФЦСР необоснованно затягивают введение конкурсного производства.