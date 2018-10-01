По решению суда, дольщикам ЖК «Квартал Триумфальный» разрешено требовать свои квартиры

Первого октября Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал компанию «ФЦСР» застройщиком расположенного в столице РФ ЖК «Квартал Триумфальный». Также инстанция вынесла решение о необходимости применения в отношении девелопера параграфа 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Об этом написало РИА ФАН.

Решение суда имеет серьезное значение для дольщиков проблемного ЖК «Квартал Триумфальный». Если бы «ФЦСР» не признали застройщиком, то банкротство компании производилось бы, как в отношении обычного акционерного общества. Это позволяло бы людям претендовать только на получение денежных средств, сравнительно маленьких сумм. Теперь же они могут на законных основаниях требовать свои квартиры.

С января текущего года временным управляющим «ФЦСР» является Е.Удовиченко. По итогам финансового анализа деятельности компании она установила, что застройщик не имеет возможностей рассчитаться по обязательствам. Обнаружены факты проведения подозрительных сделок по выводу активов должника, что следует рассматривать, как действия, направленные на преднамеренное банкротство ЗАО «ФЦСР».

Дольщики рассчитывают, что столичные власти помогут решению вопроса со сменой застройщика. Вопрос о достройке объекта будет решаться на собрании кредиторов, в котором будут участвовать представители уполномоченного органа — «Москомстройинвеста».