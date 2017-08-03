Москва готова испытать на себе новое налогообложение самозанятых

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что российская столица готова первой на своей территории протестировать новую систему налогообложения самозанятых. Мэр уверен, что эксперимент поможет легализовать доходы многочисленной группы населения и увеличить поступление средств в пенсионную систему.

Для Москвы это уже не первый опыт легализации самозанятых. Первый эксперимент оказался удачным – столица успешно внедрила патентную систему налогообложения. Патент по фиксированной цене на удобное количество месяцев позволяет самозанятому больше не думать о налогах, декларация, бухгалтерии и отчетности. За 6 месяцев 2018 года москвичи приобрели свыше 66 тысяч патентов на 5,3 млрд рублей, что превысило на 17% показатели прошлого года. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономики Владимир Ефимов, поступления от патентной системы за последние годы в Москве выросли в 9 раз.

По мнению экспертов, опыт внедрения новой системы налогообложения, по которой самозанятым, не имеющим работодателя и наемных сотрудников, предлагается платить 4% с доходов в месяц, тоже имеет шансы на успех. Москва – самый густонаселенный регион России и подходит для подобных пилотных проектов. Пока по предварительным опросам около тети московских самозанятых готовы платить 4% ежемесячно, а около трети еще не осведомлены о планах правительства относительно новой системы. Еще треть колеблется в вопросах размера налогов, которые готова платить.