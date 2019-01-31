Путин: зарплата учителей не должна быть ниже среднего уровня по экономике в регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг провел встречу с первым лицом Минпросвещения РФ Ольгой Васильевой. В ходе беседы он призвал собеседницу на постоянной основе контролировать ситуацию с уровнем заработной платы у школьных педагогов в разных субъектах РФ. Такую информацию передают «Известия».

По словам Владимира Путина, зарплата таких педагогов не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах. Решению задачи должно помочь подключение руководителей регионов, — полагает президент.

Следует напомнить, что в российской столице уже давно работают над тем, чтобы заработная плата местных школьных преподавателей стабильно увеличивалась. 21 декабря глава московского Депобразования, министр Исаак Калина рассказал о том, что средняя зарплата школьного преподавателя в городе в 2018 году составила 107600 рублей. Для сравнения, в 2016 и 2017 годах его зарплата составляла около 77600 и 85900 рублей соответственно.







