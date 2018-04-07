В прямом эфире директора школ будут обсуждать зарплаты учителей

Вера Нилова (директор школы №1631) и Александр Антипов (директор школы №1573) вынесут на обсуждение зарплаты столичных учителей в прямом эфире Московского образовательного. В частности, они выскажут свое мнение на предмет того, считается ли зарплата критерием измерения качества работы педагога. У каждого дозвонившегося в эфир учителя есть возможность стать участником беседы. Об этом пишет портал Москва News.

Следует напомнить, что ранее руководитель Депобразования города Москвы Исаак Калина говорил о том, что в этом году столичный учитель в среднем получает 90000 рублей. По словам управленца, с повышением оплаты труда учителей мегаполиса закономерно повышается и качество местного образования. Неслучайно, в последние семи лет московские школьники демонстрируют все более убедительные результаты, и темпы роста этих результатов даже незначительно опережают темпы роста средних зарплат местных учителей.