Российский министр не верит в обвал рубля

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил в своем недавнем интервью, 17 февраля, что в ближайшее время обвала рубля не будет.

В Воскресенье на российском телеканале «Россия 1» в передаче «Действующие лица» выступил Максим Орешкин, который занимает должность министра экономического развития России. В своем выступлении он уверил всех россиян, что никакого обвала отечественной валюты в ближайшее время не стоит. Орешкин сказал, что при нынешней цене за баррель нефти, которая составляет сорок долларов, российский рубль очищает себя устойчиво.

Максим Орешкин уверенно заявил, что в ближайшем будущем инвестиции в рублевые активы будут в разы выгоднее и прибыльные, чем в активы иных валют. Министр экономического развития России считает, что деньги правильно будет хранить в той валюте, в которой предполагается их в будущем тратить. На данный момент в России наблюдается достаточно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому можно уверенно говорить, что реальный доход будет, таким образом российский рубль к концу года окончательно укрепить свои позиции, сообщил Максим Орешкин.

При этом есть вероятность и иного варианта развития рубля, в том случае, если США и страны Западной Европы введут против России новые, еще более жёсткие, экономически санкции, в таком случае рубль продолжит терять свои позиции.