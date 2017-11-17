Правительство РФ выделило на поддержку фермеров 14 млрд рублей

Правительство РФ разделило почти 14 млрд рублей между 83 субъектами РФ. Средства поделили на три года.

Деньги выделены на поддержку фермеров и развитие сельского хозяйства. В 2019 году фермеры получат 5,37 млрд, на 2020 распределено – 3,84 млрд, в 2021 - 4,61 млрд рублей.

Власти поставили перед российским фермерским хозяйством новую задачу – за пять-шесть лет продажа отечественной продукции за границу должна вырасти и достигнуть $45 млрд. Работникам сельхозпредприятий возместят покупку специальной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, также будут профинансированы организации, занимающиеся консультированием в сфере сельского хозяйства и поддержки фермеров.

Напомним, премьер-министр в марте текущего года выделил 41,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Деньги разрешено потратить на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.