США и Китай ещё раз попробуют договориться перед грядущим повышением тарифов

Переговоры США и Китая должны возобновиться сегодня. Это произойдёт всего за несколько часов до того, как Соединённые Штаты планируют повысить тарифы на китайский импорт.

Такое решение приведет к резкой эскалации напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Официальный Пекин заявляет, что предпримет ответные меры, если президент Дональд Трамп доведёт до конца свою инициативу. Однако министерство торговли Китая не представляет пока никаких подробностей.

Очередной раунд переговоров в ожесточённой торговой войне между двумя государствами накануне зашёл в тупик. Представители администрации Белого дома обвинили китайскую сторону в невыполнении обязательств, взятых КНР на предыдущих этапах переговоров. В ответ Соединенные Штаты повышают тарифы на китайский импорт на 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Это должно состояться 10 мая в 12:01 по времени восточного побережья. Экономическое противостояние между двумя странами разгорелось после того, как США обвинили Китай в воровстве высоких технологий и принудили американские компании раскрывать свои коммерческие секреты.