В Москве разработана первая отечественная система роботизированной сборки самолетов

По словам заместителя московского мэра Владимира Ефимова, роботы отечественного производства помогут создавать гражданские, транспортные и военно-транспортные самолеты в нашей стране. Это стало возможным благодаря ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно» — компания разработала первую отечественную систему роботизированной сборки таких самолетов. За четыре года работы над технологией в ее создание было вложено более 400 миллионов рублей. В разработке участвовали свыше 70 специалистов, конструкторов и инженеров. Такую информацию передает издание «Известия».

Как уточнил Владимир Ефимов, сейчас завершается монтаж роботизированной линии в Ульяновске. С лета текущего года ее будут использовать для целей производства новых военных «транспортников» Ил-476. До конца 2019 года такая линия будет установлена на подмосковном заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Благодаря этому на предприятии уже с начала 2020 года будут производить пассажирские лайнеры Ил-114, — сообщил чиновник.



