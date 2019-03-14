Россия лидирует по ввозу овощей и фруктов из Турции

Россия который год является лидером по импорту овощей и фруктов из Турции. С начала 2019 года сумма турецкого экспорта составила чуть более 184 миллионов долларов.

Второе и третье место лидеров импорта турецкой продукции заняли Грузия и Ирак, с показателями 4,6 млн долларов и 1,9 млн долларов соответственно.

Представитель Ассоциации экспертов Восточно-Черноморского региона Турции, Саффет Кальонджу, сообщил, что Россия была и остается основным импортером продукции турецких сельхозпроизводителей. За последние несколько лет товарооборот между странами снизился, из-за проблем политического характера в отношениях государств, но, Кальонджу, надеется на скорейшее урегулирование всех разногласий и увеличение товарооборота с Россией.

Россия является стратегическим партнером Турции на рынке сельскохозяйственной продукции. Экономические взаимоотношения в аграрном секторе экономики очень важны для обеих стран. Они не ограничиваются только импортом Россией турецких фруктов и овощей. Турция сама является крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной продукции в регионе. Объемы импорта российской продукции Турцией значительно превышают долю экспорта. Основные направления турецкого импорта – зерновые и масленичные культуры.