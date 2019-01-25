Новый финансовый кризис может разрушить экономику европейских стран

Введенные несколько лет назад Центральным банком Европы меры по борьбе с экономическим кризисом, могут оказать негативное влияние на отдельные сектора экономики, и привести к новому витку экономического кризиса.

ЕЦБ и присоединившиеся к нему центробанки Швейцарии, Дании и Швеции пошли на беспрецедентные меры, опустили ключевые ставки ниже ноля. Действия регуляторов были направлены на оздоровление экономики, борьбу с последствиями финансового и долгового кризиса.

Ключевая ставка центробанка – инструмент контроля над коммерческими банками и формирования курсов на базовые активы. При отрицательных ставках банкам не выгодно хранить деньги на счетах регулятора, вместо получения прибыли от депонирования, банки вынуждены платить за хранение своих остатков центробанку. Это заставляет коммерческие банки вводить в оборот все свои средства, что ведет к большей доступности и удешевлению кредитов. Снижая ключевую ставку, центробанк тем самым увеличивает количество денежной массы находящейся в обороте.

С одной стороны, это положительно сказывается на экономике, растет товарооборот, а вместе с ним растет и экономика. С другой стороны, это «финансовая игла» с которой тяжело соскочить. Большое количество доступных средств поддерживает убыточные компании, которые со временем все равно обанкротятся и не смогут вернуть долги. Низкие, а иногда и отрицательные ставки по депозитам, делают неконкурентными условия европейских банков, что приводит к оттоку средств из экономики этих стран.

В случае нового кризиса, если не принять кардинальных мер, у европейских центробанков останется мало возможностей для стимулирования собственной экономики.