Кабмин России предложил выделить дополнительные деньги на доплаты к пенсиям

По данным внесенного в Госдуму проекта поправок к бюджету, предполагается выделить 4.3 млрд рублей дополнительных средств на субсидирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан».

Известно, что в случае одобрения соответствующего предложения финансирование программы составит 1,380 трлн рублей.

Также отмечается, что дополнительные денежные средства в размере 362 млн рублей буду направлены на выплаты детям, чьи родители-работники МВД погибли, включая организацию оздоровительного отдыха. 42,9 млн рублей будет выделено на оплату поездок пенсионеров таможенных служб в санаторные учреждения. Также фонд защиты прав граждан сможет рассчитывать на отчисления в размере 70 млн рублей, а ассоциация социального обеспечения – на взносы в размере 400 тыс. рублей.

Согласно новому приказу Министерства труда, сперва идет установление соцдоплаты, благодаря которой уравниваются прожиточный минимум пенсионера и размер пенсии, а следом производится индексация. По словам главы ведомства Максима Топилина, безработным пенсионерам по итогу будет дана ощутимая денежная прибавка.

Ранее президент Путин внес предложение об изменении порядка расчета пенсий.