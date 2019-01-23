Показатели работы супермаркетов «Бегемаг» значительно увеличились с помощью программы Set Retail 10

В прошлом году руководство «Бегемаг» заявило о глобальной модернизации своих магазинов.

В сети супермаркетов «Бегемаг» произошли масштабные изменения, от замены оборудования касс, внедрения новых кассовых программ до полного совершенствования всех бизнес-процессов.

Руководители сети приобрели новую кассовую программу Set Retail 10, которая полностью контролирует работу касс, управляет операционным днём и весами. Кстати, с помощью программы появилась возможность экономить на чековой ленте и сумме НДС. В Set Retail 10 действует функция округления копеек. Set Retail 10 имеет простой и понятный интерфейс. В IT отделе компании значительно снизилось количество запросов по работе кассового узла.

Модернизация позволяет обеспечивать быструю и бесперебойную работу касс, предлагать покупателям новые инструменты лояльности. Например, был создан сервис по доставке товаров прямо из супермаркета, современный call-центр по вопросам и предложениям покупателей. Кроме этого, появилось специальное мобильное приложение и рассылки о всевозможных акциях и мероприятиях. Такие показатели, как качество и скорость обслуживания увеличились почти на 10 процентов.