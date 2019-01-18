Крым уходит с «украинских рельсов»: Завершается строительство ж/д части Крымского моста

Появление этого сооружения смогло изменить историю российского полуострова на до того и после. Железнодорожная часть – это завершающий этап логистической интеграции Крыма с Россией.

Соответственно, Крым навсегда уходит с «украинских рельсов». Это произойдёт после того, как завершится строительство ж/д части Крымского моста.

Строители уже завершили соединение рельс первого пути железнодорожной части этого моста, движение по которым будет осуществляться с полуострова на материковую часть.

Подходом со стороны крымской части будет двухпутная дорога длиной в 18 километров. Она будет идти до моста от станции Багерово. Там уже готова, приблизительно, половина путей.

По первому пути станет осуществляться перевозка грузов для того, чтобы был построен второй путь и подходы к магистрали со стороны полуострова. Одновременно завершается возведение новой станции «Керчь-Южная».

Она будет состоять из вокзала, поста блокировки и электрической централизации, а также парка, где будут приниматься и откуда станут отправляться поезда.

Согласно плановым срокам, строительство ж/д части Крымского моста предусмотрено завершить к концу этого года.

Крым несколько лет после вхождения в состав РФ испытывал определённые логистические сложности. Сообщение с полуостровом осуществлялось либо самолётами, либо паромной переправой. Это зависело от погодных условий и не позволяло достичь необходимых объёмов перевозов грузов и пассажиров.

После запуска автомобильной части Крымского моста, картина существенно поменялась. Уже в 2018 году поток туристов на полуостров смог побить все рекорды постсоветского периода. При этом, он продолжает возрастать.

Железнодорожная часть станет завершающим этапом логистики. Считается, что ввод в действие прямого ж/д сообщения окажет серьёзную поддержку и экономическим процессам, происходящим на полуострове.

Именно на неё Крым возлагает наибольшие надежды по целому ряду аспектов. На сегодняшний день по ряду грузов, которые идут на полуостров, отмечается сложность в ценообразовании.

Большие объёмы постоянных грузоперевозок призваны решить эту проблему и снизить крымские цены. Следствием также станет дополнительное экономическое и социальное развитие полуострова. Всё это скажется на благополучии его российских граждан.

Также ожидается, что большой толчок получит строительная сфера. Помимо того, строительство ж/д части Крымского моста позволит уйти от посредников, и крымские цены на топливо придут в соответствие с общероссийскими.

Во многом Крым после этого увеличит и инвестиционную привлекательность. Ожидается провоз через мост, приблизительно, 14 млн пассажиров и больше 13 млн тонн различных грузов.

Украина, в своё время «гордо» заблокировала северный путь в Крым. Некоторые участи путей оказались вообще полностью разобранными. Теперь, видимо, придёт пора и остальные рельсы сдавать на металлолом, а о получении платы за транзит российских грузов и пассажиров по этому направлению полностью позабыть.

Киев, как принято сейчас говорить, в очередной раз сам выстрелил себе в ногу. Впрочем, России до этого нет совершенно никакого дела. Каждый развлекается в силу своего разумения.