Убытки авиакомпаний России в начале 2019 года составили 43.5 млрд рублей и установили новый рекорд

Общий убыток российских авиакомпаний за первые три месяца 2019 года выражается в сумме 45.3 млрд рублей.

По оценкам Минфина, такая цифра сравнима с потерями в этой отрасли за весь 2018 год, в сумме около 50 млрд рублей. Как считает руководитель «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, первый квартал года по традиции в минусе для авиаперевозчиков. Количество пассажиров воздушных судов ниже, чем в летние месяцы, а платежи за лизинг самолётов - выше. Решения правительства по поддержке авиакомпаний не помогли. Вводились субсидии для жителей Крыма и Дальнего Востока, составлявшие около 10 млрд рублей ежегодно, обнулялся НДС для рейсов внутри России, но эти меры не выровняли ситуацию. Рост цен на авиационное топливо делает своё дело. «Себестоимость перевозок гораздо выше стоимости билетов, топливо дешевле не становится, сборы в аэропортах не растут, так же сотрудники нуждаются в росте зарплат» - говорит Роман Гусаров, главный редактор портала «Avia.ru». «У населения низкая платежеспособность, повысить стоимость перелётов - не вариант, большинство мест на летние рейсы уже выкуплены, остаётся только пытаться продать чуть дороже оставшиеся в кассах билеты. Постоянно трудиться себе в убыток перевозчики не смогут, и примерно через год могут стартовать процедуры банкротства» - предупреждает эксперт.