Институт экономики: Россия – одна из 5 стран с благоприятным прогнозом на восстановление после пандемии

Об этом написано в ежегодном докладе IEP.

Издание «Известия» со ссылкой на текст доклада пишет, что Россия — одна из 5 стран, по которым международный Институт экономики и роста дает самый благоприятный прогноз на восстановление после пандемии коронавируса. Анализировались данные по 42-м странам. Учитывалось 4 показателя. Небольшой объем государственного долга. Это позволит беспрепятственно привлекать внешние инвестиции.

Низкие показатели по безработице. Небольшое количество людей проще перепрофилировать и перераспределить по другим отраслям.

Низкие налоговые сборы. Их незначительное повышение не слишком скажется на общем благосостоянии населения, но позволит наполнить казну.

Слабая зависимость от международной торговли — залог того, что страна относительно безболезненно перенесет ее дальнейший намечающийся спад и логистические трудности.

Учитывается также коэффициент PPI — миролюбие в стране. По нему в большинстве стран наблюдается спад. В то же время в России значительных изменений по этому показателю не произошло. В общем рейтинге она на 37 месте. Сочетание этих показателей и складывается в предпосылки благополучного выхода из кризиса. Хотя это и не означает, что процесс будет безболезненным.

Вместе с Россией в 5-ку попали Индонезия, Австралия, Китай и Мексика. Специалисты института считают также, что на полное восстановление мировой экономики уйдёт не менее 5 лет.