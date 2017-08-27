Аналитики AMarkets: рынок недвижимости в России начал оживляться

Главным движителем выступает снижение процентной ставки по ипотеке.

Руководитель департамента аналитики AMarkets Артем Деев сказал в интервью порталу «Инвест-Форсайт», что, по сравнению с апрелем-маем, в стране начался «жилищный бум». Тогда из-за пандемии продажа жилья упала вдвое. А сейчас люди завершают сделки и совершают уже намеченные покупки. «Отложенный спрос» стал первой причиной того, что рынок недвижимости начал оживляться.

Вторая же и главная — снижение ключевой ставки ипотеки до 6,5%. Вслед за Банком России многие финансовые учреждения начали смягчать условия по ипотеке.

То же отмечает и замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Он говорит, что людей обнадеживает «льготная ипотека, анонсированная президентом». Ею уже воспользовались до 90% клиентов «Гранель», оформивших ипотеку за время действия программы.

Наряду с этим, начала снижаться и сама стоимость квартир. Это дает экспертам повод надеяться, что в ближайшие 2-3 месяца будет наблюдаться рост рынка.

Хотя полной гарантии аналитики не дают, ввиду нестабильности общего состояния экономики в России и тревожности населения.