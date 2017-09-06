Россия готовится к массовому экспорту новейших истребителей Су-57

Северную Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Юго-Восточную Азию разработчики «Компании Сухой» считают наиболее перспективными направлениями для торговли.

Авиационный холдинг «Компания Сухой» завершает испытания новейшего истребителя Су-57 (ПАК ФА, Т-50). Об этом говорится в годовом отчёте ПАО за 2019 год. После завершения последней части тестирования, компания намерена начать серийное производство самолётов и вывод истребителя на рынок беспилотных авиационных комплексов.

Данный истребитель считается ценной разработкой, поэтому Россия готовится к массовому экспорту Су-57. Наиболее перспективные направления для торговли — Северная Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Юго-Восточная Азия.

Перспективный российский многофункциональный истребитель 5-го поколения создан для ведения боя со всеми самолётами противника, уничтожения наземных и подводных целей. При его создании использовалась технология малозаметности.

В январе 2020 в ходе лётных испытаний Су-57 потерпел крушение под Хабаровском. Эксперты выявили несколько критических проблем: в новых системах управления, плохое хвостовое крепление, дефекты в электронике. Неудачные испытания позволили разработчикам усовершенствовать истребитель перед выводом на мировой рынок.