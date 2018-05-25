Эксперты выяснили, как сберегательная привычка влияет на богатство россиян

Исследование НАФИ показало, что только 18% людей правильно откладывают доход.

Эксперты аналитического центра НАФИ провели исследование среди 1600 совершеннолетних россиян в 136 городах страны и выяснили, как сберегательная привычка влияет на их богатство, передает РБК. Опрос показал, что только 18% людей правильно откладывают часть дохода: определенная сумма идёт в накопления, а остаток на повседневные траты. Эта привычка характерна для более состоятельных россиян, одиноких работающих пенсионеров, одиноких мужчин до 40 лет. Такая тактика положительно отражается на достатке домохозяйства. С увеличением финансового благополучия растёт процент людей, придерживающихся правильной привычки сбережения: с 12% у самых бедных, до 28% у тех, кто может купить авто или недвижимость.

Большинство опрошенных сберегают оставшиеся после покупок средства. Из них 39% ни в чём себя не ограничивают, а сберегают то, что останется. 43% респондентов крайне редко откладывают деньги. На повседневные нужды они тратят весь доход, а некоторым не хватает на продукты первой необходимости. Это характерно для полных семей, одиноких женщин с одним ребенком. Редко удаётся отложить деньги полным семьям с 1 и 2 детьми: 19% и 20% соответственно.

Ранее в беседе с URA.RU экономист Сергей Хестанов назвал три наиболее эффективных способа хранить и накапливать сбережения россиянам. Эксперт порекомендовал переводить откладываемые средства в валюту и положить их на вклад. Также он назвал выгодным вкладывать в недорогую недвижимость и покупку ценных бумаг, которые часто преумножают доходы.