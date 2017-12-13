Треть россиян считает, что начальники мониторят их странички в соцсетях

39% россиян закрывают свои аккаунты в соцсетях для просмотров, а треть жителей страны подозревают, что их начальники мониторят странички своих сотрудников. Такие данные получил в ходе опроса аналитический центр НАФИ.

Опрос показал, что 10% населения уверены в слежке своих работодателей, 24% имеют на этот счет обоснованные подозрения. В противовес подозрительным согражданам, более половины участников опроса считают, что ни начальство, ни другие организации не занимается просмотром их страниц.

И все же 67% респондентов предпочитают закрывать свободный доступ к своим аккаунтам в соцсетях: 28% делают свою страничку доступной только для друзей, а 39% закрывают аккаунты полностью.

Социологи говорят, что работающие россияне озабочены своей приватностью больше безработных (44% и 24% соответственно), а мужчины закрывают профили в соцсетях чаще женщин.

В ходе исследования социологи из аналитического центра НАФИ опросили 1600 респондентов в 42 регионах РФ.