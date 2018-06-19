ВЦИОМ: 88% граждан не планируют уезжать на ПМЖ из России

88% россиян не планируют выезжать за рубеж на постоянное место жительства. Лишь 10% граждан подумывают об эмиграции, причем треть из них – это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свидетельствуют данные последнего изучения эмиграционных настроений жителей страны, проведенного ВЦИОМ.

Почти три четверти участников соцопроса вообще не выезжали из страны в последние 2-3 года, 18% лечились за рубежом или были туристических поездках, еще 4% навещали родственников и друзей.

Из общего количества тех, кто подумывает о выезде на ПМЖ, лишь каждый четвертый стал собирать информацию о стране, в которую хотел бы перебраться, а 22% начали учить необходимый иностранный язык. Социологи также назвали страны, которые россияне считают лучшими для иммиграции. На первом месте оказалась Германия (ее назвали 17% респондентов), США и Испания (7% и 6% соответственно), а также Канада и Италия.

Специалисты говорят, что с 1991 года количество граждан, которые не собираются уезжать из страны растет (с 70% до 88%), а тех, кто хотел бы иммигрировать – уменьшается (с 16% до 10%). Эксперты считают, что это свидетельствует об удовлетворенности граждан жизнью на родине. Также они говорят, что желание части молодежи уехать скорее говорит об открытости к миру, чем о недовольстве положением внутри страны. Эмиграция населения существует во всех демократических странах, считают специалисты, вопрос лишь в том, насколько массово это явление.

«ВЦИОМ-Спутник» проводил свой опрос 6-7 июля по телефону, в нем участвовало 2 тысячи респондентов. Вероятность ошибки социологи оценивают не более чем в 2,2%.