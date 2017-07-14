ФНС обвиняет штаб Навального в Уфе в неуплате 10 млн рублей

Организация не перечисляла страховые взносы за сотрудников в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

В 2019 году в Уфе была зарегистрирована организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб». Во главе штаба Навального встала его соратница Лилия Чанышева. Однако сегодня над организацией нависла угроза банкротства. ФНС обвиняет уфимский штаб в неуплате 10 миллионов рублей. Руководство не перечисляло деньги в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, ФОМС. В общей сложности штаб в Уфе потратил за прошлый год 43,7 миллиона рублей.

Сторонники антикоррупционера, по мнению налоговиков, использовали схему дробления доходов, чтобы избежать обязательных налоговых выплат. Сначала деньги приходят на баланс центрального штаба, а затем расходятся по регионам, на счета небольших штабов. Следователи сейчас детально изучают денежные операции руководителей штаба. На данный момент судебные приставы уже получили исполнительный лист на взыскание 1,7 миллионов рублей.

Отмечается, что в соответствии с законом о уплате налогов и сборов, компенсация будет удерживаться за счет организации и ее имущества. Если же этого будет недостаточно, нехватку компенсирует учредитель из своих личных средств. В данном случае речь идет о Лилии Чанышевой.