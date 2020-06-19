ЦБ снизил годовую ключевую ставку до 4,5%, что уменьшит проценты по кредитам для россиян

Последствия пандемии сказываются на экономике России, центральные и региональные органы борются с проблемами, что позитивно сказывается на возможностях граждан.

Фото: Google картинки

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 4,5% годовых. Сведения предоставилина официальной страничке Центробанка. Регулятор сообщил, что это сделано на фоне риска повышения инфляции сверх параметров.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что такого понижения не было 5 лет. Главная цель снижения ставки — выход на стимулирующую политику в денежно-кредитной сфере. Глава ЦБ считает, что возможно и дальнейшее снижение для смягчения последствий удара пандемии. Следующее заседание совета директоров по обсуждению ставки произойдёт 24 июля 2020 года.

Ставка Центробанка влияет на восстановление экономики. От ключевой ставки зависят процентные ставки банков, кредитующих бизнес и граждан. Она же влияет и на проценты по депозитным вкладам. Аналитики ЦБ прогнозируют выход инфляции за пределы запланированных 4%. Главное — не допустить сильного удара.

Первые последствия уже проявились. Банки начали улучшать ипотечные программы, уменьшив ставки для населения сразу на 0,5-1%. Ситуация по потребительским и банковским кредитам — такая же. ЦБ сообщил, что процент по кредитам уже снизили 13 из 20 ТОП-банков России.

Правительство отмечает уменьшение на 20% поступления доходов в бюджет от НДФЛ в апреле 2020 года, в сравнении с мартом. В правительстве РФ обсуждается проект увеличения налога на богатых с 13 до 15%. Это может дать дополнительные 60 млрд в казну.

Губернаторы, оценивая обстановку, помогают федералальным властям. Псковская область выходит из режима пандемии. Торговые центры и гостиницы открываются 20 июня 2020 года. Это один из примеров. Малый и средний бизнес получат возможность «дышать», а сотрудники — работать, обеспечивать семьи и платить налоги.

Вывод прост, когда федеральные и региональные власти действуют сообща и на благо государства и жителей, позитивный результат непременно будет. Россия справлялась и не с такими неприятностями.