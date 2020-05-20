РИА Новости: Правительство намерено увеличить минимальную пенсию до 19 тыс рублей

В распоряжении издания оказался проект бюджета пенсионного фонда.

Издание РИА Новости сообщает, что 26 июня на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет рассмотрен проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и последующие 2022-23 годы. В течении трёх лет Правительство намерено увеличить минимальную пенсию до 19 тыс. рублей.

Проект документа подготавливается министерством труда и соцзащиты, основным пунктом идёт индексации страховых пенсий безработных пенсионеров. В 2021 году ставка составит 6,3%, в следующие годы она будет последовательно уменьшаться до 5,9% в 2022 году и 5,6% в 2023 году, соответственно. С 1 января 2021 года будет установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, к 2023 году размер выплаты составит 6,759 руб. Размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты подниматься не будет. Комиссия ратифицирует бюджеты в окончательной форме после правок и обсуждений, возможно, в проект будут вноситься значительные изменения.

Очевидно, что 26 июня бюджет будет в «черновом» варианте, но основные пункты из него огласят перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Также стоит отметить, что по расчётам Правительства число получателей пенсий в последующие три года будет постоянно уменьшаться.