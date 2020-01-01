Низкие цены на газ вынуждают США сокращать его переработку

Америка стремительно теряет европейский и азиатский рынок СПГ.

Поставки газа из США упали в 2,5 раза. Фото: Коммерсантъ, Interaffairs

Как сообщает издание «Коммерсантъ», американские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) массово откладывают строительство новых мощностей. Низкие мировые цены на «голубое» топливо и существенное снижение потребления вынуждают производителей США сокращать его переработку.

По данным американского информагентства Platts, покупатели из Европы и Азии уже отказались, в общей сложности, от 130 поставок СПГ. А это 35% от общего количества заключенных контрактов.

В создавшихся условиях большинство перерабатывающих заводов приняло решение отложить строительство новых линий. Всего в США работает 6 компаний, производящих СПГ — Sabine Pass, Cove Point, Corpus Christi, Cameron, Elba Island и Freeport. Только двое из них намерены закончить уже начатое строительство — Cameron и Elba Island. После чего суммарная мощность американских производителей дойдет до 60 млн тонн в год.

В данной ситуации перед российским «Газпромом» открываются новые возможности. Падение потребление газа в Европе оказалось не столь критичным, по итогам года этот показатель будет не больше 7%. Незначительному падению способствовала цена на газ. Европейским производителям электроэнергии стало выгоднее использовать «голубое» топливо, чем уголь. Ожидается, что совокупность всех этих факторов позволит «Газпрому» к концу года нарастить поставки российского газа в Старый свет.