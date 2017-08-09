Самарстат выявил резкий рост цен на картошку

Ведомство в Самаре опубликовало данные мониторинга цен за неделю.

Картофель, фото с FreelIMG.ru, Pexels

Сотрудники службы государственной статистики по Самарской области на официальном сайте опубликовали результаты мониторинга цен за период с 16 по 22 июня 2020 года.

По результатам проверки сотрудники Самарстата выявили резкий рост цен на картошку. За неделю стоимость продукта подскочила на 13%. Килограмм картофеля обойдется покупателю в среднем в 35,64 рубля. Это самый большой скачок цен за указанный период.

Также подорожали морковь, говядина, охлажденные куры, сосиски, мясные консервы, некоторые молочные и хлебобулочные изделия, крупы, свежие огурцы и яблоки, чай и водка. Не изменились цены на баранину, колбасу, пшено и макароны. Дешевле в этом месяце можно купить свинину, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, молоко, сухие молочные смеси для детского питания, яйца, капусту, репчатый лук и помидоры.

Динамика ИПЦ (индекс цен) в июне к предыдущему месяцу на производственный товары составила 100,10%.