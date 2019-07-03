В Севастополе бюджетникам прогнозируют рост зарплат на 4,5%

Увеличение заработной платы в 2020 году ожидается в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания.

В Севастополе ожидают рост зарплат бюджетников. Источник: pixabay.com

Работники бюджетных учреждений в Севастополе в 2019 году получили на 8,5-9% больше денег за свою работу, чем годом ранее, следует из данных Департамента труда и социальной защиты (ДТСЗН). Увеличение выплат бюджетникам прогнозируют и в 2020 году, но на 4,5%, как сообщает телеканал НТС.

В Департаменте ожидают рост зарплат в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и социальное обслуживание. Так, в планах ведомства увеличить средние зарплаты врачей до 65 тыс. руб., учителей до 34 тыс. руб., а работников культуры до 32 тыс. рублей.

По данным на 2019 год, педагоги и медики в среднем получают сейчас 30 тыс. руб. и 60 тыс. руб. соответственно.

Кроме того, индексацию зарплат на 4,5% прогнозируют также бюджетникам с предприятий городского хозяйства, сотрудникам транспортной сферы, градостроительства, экологии и ветеринарам.

В ДТСЗН также заявляют, что рост зарплат бюджетников входит в число приоритетных задач города. Однако, сколько получают младшие медицинские работники, молодые педагоги и специалисты младшего звена, как отмечают в НТС, ведомство в своих отчётах по какой-то причине не указало.