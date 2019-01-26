Стоимость бюджетного пакета услуг уже подорожала в среднем на 8%.

За первое полугодие средняя стоимость минимального тарифа составила 291 рубль. Фото: smcard.ru, manchestereveningnews.co.uk

Специалисты агентства Content Review повели анализ цен на популярные тарифные планы российских операторов. Так, мобильная связь в России подорожала на 8% — усреднённый минимальный пакет услуг теперь стоит почти 300 рублей. Более того, мобильная связь в России может подорожать на 14% до конца года, считают аналитики.

За первую половину года стоимость минимального тарифного плана в среднем составила 291 рубль. По мнению экспертов, этим подорожанием операторы компенсировали снижение абонентских расходов на связь, что снизило доходы поставщиков услуг.

Исходя из этого, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на связь. Если тенденция сохранится, самые дешёвые тарифные планы могут прибавить в цене до 14%, что будет особенно ощутимо ввиду падающих доходов населения.

По данным исследования Content Review, «лидером» подорожания стал оператор Tele2 — уже весной поставщик услуг повысил цены не только на текущие тарифные планы, но и на архивные решения. Самые доступные тарифы для абонентов Tele2 прибавили в цене до 13%.

Напомним, в мае представители Федеральной антимонопольной службы заявили, что в Tele2 на 10% поднялись тарифы — несмотря на заявления компании о росте в пределах 6%. Тогда представители оператора уверяли, что в среднем подорожание не превысило 50 рублей.

Стоит отметить, что поднятие цен происходит параллельно со снижением прибыли операторов связи. За весну операторы недосчитались 30 млн рублей. Основные убытки были вызваны закрытием розничных магазинов и снижением пользователей роуминга, что связано с санитарными ограничениями.