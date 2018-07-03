Стало известно, где в России самое доступное жильё

Регионы с самыми низкими и высокими ценами на недвижимость определены по результатам исследования РИА Новости.

Новостройки, фото с портала Минобороны РФ; дом в аварийном состоянии, Wikipedia.ru

РИА Новости опубликовали рейтинг доступности недвижимости в разных регионах России. В основе исследование рассматривался минимальный срок, необходимый семье среднего достатка с ребенком для накопления на 2-комнатную квартиру без долгов и кредитов. Рассматривались данные на 1 квартал 2020 года.

Результаты градации цен на недвижимость издание опубликовало в виде карты. На ней отлично видно, где в России самое доступное жилье, а в каких субъектах РФ придётся затянуть кошельки потуже.

Стало известно, что самое доступное жилье в России на Крайнем Севере. Так, в Магаданской области на 2-комнатные апартаменты можно накопить за 1,9 года, в Ханты-Мансийском автономном округе— Югра за 2,8 года. Лидером по дешевизне жилья признана Костромская область: здесь средняя стоимость квартиры на 60 кв. м составляет 1,9 млн рублей, однако в лучшем случае накопить на неё удастся через 6,2 года.

Самые высокие цены зафиксированы в регионах Юга России и на Северном Кавказе.

Аналитики отметили улучшение условий для покупки собственного жилья в 2020 году. В среднем по России срок накопления на жилплощадь сократился с 5 до 4,6 лет. Стоимость кв. метра на рынке вторичного жилья в среднем увеличилась на 5,9%. Рост цен зафиксирован в 60 регионах РФ, зато в 23 субъектах страны цены упали.





Карта градации стоимости жилья, фото с портала РИА Новости





Накануне аналитики НКР спрогнозировали рекордное падение ипотечных ставок ниже 7% к концу 2020 года. Однако под них не попадёт вторичное жилье.