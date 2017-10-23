В некачественном строительстве обвинили «ЛСР-Недвижимость-М» владельцы элитного жилья

Из-за недочетов при строительстве подмосковные элитные новостройки превращаются в аварийное жилье. Так считают владельцы недвижимости комфорт-класса в комплексе Новое Нахабино в Истринском районе жители. Как сообщает издание «Государственные Вести», они стали заложниками некачественного строительства и не первый год бьются с застройщиком – компанией «ЛСР-Недвижимость-М».

Несколько лет назад они въехали в жилье комфорт-класса в малоэтажных домах в подмосковной деревне Черная на Новой Риге. Жилье европейского уровня позиционировалось застройщиком – группой ЛСР, известной в Москве ЖК бизнес-класса «Дом на Давыдковской», клубным кварталом «Грюнвальд», ЖК бизнес-класса «Зиларт» в 5 км от центра столицы и Кремля. Через три года после новоселья выяснилось, что дома в престижном месте некачественно гидроизолированы, в итоге дождевые, талые и грунтовые воды каждый год заливают подъезды. По стенам пошли трещины и плесень, сырость и плесень перешли в квартиры, в подвале стоит вода, а отмостка дома отошла уже более чем на 6 см по всему периметру. Жильцы пытались договориться с застройщиком об устранении недостатков, по закону компания обязана это сделать. Владельцы составили акты о нарушениях, однако АО «ЛСР-Недвижимость-М» к работам приступать не спешила, и жильцы обратились в суд, который осенью 2017 года принял решение в пользу жильцов. «ЛСР- Недвижимость-М» с решениями суда не согласилась и подала апелляцию. Тем временем вода продолжает течь по стенам, превращая жилье комфорт-класса в аварийное.