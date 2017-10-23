Составлен рейтинг доступности жилья по регионам России

Эксперты «РИА Рейтинг» выяснили, сколько среднестатистической семье с одним ребенком нужно копить деньги с зарплаты, чтобы купить квартиру на вторичном рынке.

Специалисты агентства взяли за основу данные Росстата о средней зарплате в регионах, а также стоимости в них вторичного жилья. Расчеты проводились для семьи с одним ребенком. При этом считалось, что семья будет копить деньги с зарплаты, не прибегая к заемным средствам, и использовать имеющиеся депозиты. В качестве текущих расходов эксперты использовали размер установленного в регионе прожиточного минимума для взрослых и детей. По легенде исследований, семья намеревается купить квартиру площадью в 54 «квадрата».

Согласно результатам исследования, в среднем по России на собственное жилье можно накопить за 3,8 лет, при этом стоимость квартиры составляет 2,7 млн рублей. В 2017 году этот срок превышал 4 года.

Кроме того, эксперты составили рейтинг регионов России, в котором указали минимальный срок накопления средств и стоимость покупки квартиры. Оказалось, что по данным начала 2018 года самым доступным жильем может похвастаться Магаданская область. Там квартира в 54 квадратных метра стоит в среднем 2,3 млн рублей, а накопить на нее возможно за 1,3 года. Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра. За ними идут Камчатка и Мурманская область.

В Калуге, Астрахани и Ярославле копить на свое жилье нужно будет не менее 4,7 лет. В Калининграде и Тамбове на это уйдет соответственно 5,8 и 6 лет.

Санкт-Петербург «обошел» столицу и оказался на 13 месте рейтинга. Согласно данным исследования, жителям Северной столице нужно копить на свой угол минимум 3,8 лет, а собрать за это время необходимо 4,6 млн рублей. Московская область оказалась на 18 месте – 4,2 года и 3,4 млн рублей. А вот в самой Москве семье необходимо отложить 8,2 миллиона, и сделать это, по мнению авторов рейтинга, возможно за 5,2 года.

На последнем месте рейтинга оказалась республика Дагестан. Ее жителям придется копить больше 13 лет, чтобы собрать 2,5 миллиона рублей на собственное жилье.