В Тюмени семья с ребенком уже два месяца живет в машине

В Тюмени семья с двухлетним ребенком уже два месяца живет в машине. О семье стало известно из социальных сетей.

Автор поста в Интернет сообщил, что молодая семья с двухлетним сыном вынуждена уже не первую неделю ночевать в машине. Собственного жилья у супругов не было. Они снимали однокомнатную квартиру в городе. Однако перед новым годом главу семейства, Давида, уволили. За жилье стало нечем платить.

Супруга Татьяна тоже пытается подыскать себе работу. Но пока безуспешно. Ей отказывают, как только узнают о ребенке. Ранее женщина проживала пять лет подряд в детском доме и уверена, что ей полагается от государства жилье. Но специалисты ей в этом отказывают. Аргументируют свои слова тем, что официально родная мать Татьяны лишена родительских прав.

Давид берется за любую возможную работу. Однако сейчас он не может даже таксовать, так вся семья живет в машине. Продать иномарку тоже не получится, так она находится под арестом за долги по кредитной карте.

Сейчас мужчине предложили работу на автомойке, где можно будет временно пожить. Семья рада данной возможности. Отказываться от работы глава семьи не намерен.