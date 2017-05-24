На Украине мать и сын забетонировали главу семьи в колодце

На Украине мать и 17-летний убили главу семьи, а затем забетонировали его тело в колодце. Подозреваемые скрываются от правосудия.

Семья проживала в посёлке Хуст Закарпатской области Украины. Чета проживала в своем доме с тремя детьми. Однако супруги решили разводиться.

О том, что 43-летний мужчина пропал, стало известно 1,5 месяца назад. Об исчезновении заявил отец мужчины. Он забеспокоился, когда сын перестал выходить на связь. В ходе следствия выяснилось, что вскоре после исчезновения главы семейства, его жена и сын сбежали. Где еще двое детей неизвестно.

Во дворе дома семьи расположен колодец. Правоохранители обратили внимание на него. Он был наспех засыпан и забетонирован. Раскопав его, полицейские обнаружили на глубине нескольких метров тело мужчины.

Причины, толкнувшие на убийство, пока неизвестны. Подавшиеся в бега подозреваемые родственники убитого объявлены в розыск.