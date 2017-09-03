В Кемерово мужчина продает кота – экстрасенса за 5 миллионов рублей

Хозяин говорит, что чудо – кот видит духов и предостерегает о плохой энергетике.

Объявление о продаже четырехлетнего кота – британца появилось на одном из популярных сайтов 1 сентября, сообщают СМИ. Хозяин кота утверждает, что его питомец будет хорошим помощником для экстрасенсов, которые смогут с его помощью общаться с потусторонним миром. Кроме того, животное видит духов и призраков и умеет распознавать плохую и хорошую энергетику.

В качестве примера продавец рассказывает историю, как его семья пыталась запустить своего питомца первым в приглянувшийся для покупки дом. Но кот наотрез отказался переступать его порог. Позже его хозяева узнали, что раньше в доме жила старушка с нехорошей репутацией.

Сейчас семья решила продать своего домашнего экстрасенса, поскольку живет в маленькой квартире, и места животному не хватает. А пока чудо-кот живет на даче.

Автор объявления говорит, что баснословной ценой в объявлении хотел привлечь внимание к своему питомцу. Реально же продавец готов сбросить цену, хотя и от 5 миллионов за уникального представителя семейства кошачих совсем не откажется.