Израиль собирается «подвинуть» Россию на рынке природного газа в Европе

Утверждено строительство газопровода EastMed по дну Средиземного моря.

Израиль хочет «подвинуть» Россию на рынке газа. Фото: lifo.gr, profile.ru, pixabay

Как сообщает издание Reuters, 18 июля правительство Израиля ратифицировало соглашение с ЕС. Восточносредиземноморская магистраль по поставке природного газа в Европу пройдет по дну моря от месторождений Израиля и Кипра через Крит до материковой Греции. А уже оттуда по трубопроводу «Посейдон» через Италию в остальные европейские страны.

Таким образом, Израиль присоединится к числу экспортеров природного газа. Он собирается еще больше «подвинуть» на рынке энергоресурсов Россию, доля которой в экспорте газа за последние годы уже сократилась с 40 до 30%.

Расчетная стоимость газопровода около 6 млрд , € половина из которых будет оплачена ЕС, а вторая совместным греко-итальянским предприятием IGI Poseidon, которое и станет держателем активов. На строительство газопровода отведено 7 лет, к нему планируют приступить в 2025 году. Технико-экономическое обоснование будет оплачено тоже за счет Брюсселя и обойдется в 35 млн . €

Газопровод EastMed рассчитан на ежегодную перекачку 10 млрд кубов голубого топлива. Эта цифра может быть удвоена со временем. Для сравнения трубопровод «Северный поток», учитывая наложенные антимонопольные ограничения будет транспортировать не менее 27,5 млрд кубометров в год.

Согласно последнему отчету по МСФО, «Газпром» за 1 квартал 2020 года понес убыток в размере 116,25 млрд . ₽ Для сравнения, за аналогичный период прошлого года российским монополистом было получено 535,9 млрд ₽ прибыли.