Автомобили Hyundai и KIA к 2025 году получат ИИ-помощник

Южнокорейские марки Hyundai и KIA планируют внедрить в свои автомобили помощник с искусственным интеллектом. Это должно произойти к 2025 году.

Новая система, которую планируют использовать Hyundai и KIA, получила называние Intelligent Personal Agent. Готового прототипа еще нет, но он активно разрабатывается специалистами двух автопроизводителей, а также экспертами компании SoundHound.

Основой для агента с искусственным интеллектом для машин Hyundai и KIA послужит платформа Houndify. Эта площадка позволит различным сервисам взаимодействовать с разговорными интерфейсами. С помощью технологии пользователь сможет не выходя из дома управлять определенными системами своего автомобиля. Кроме того, юзер будет получать различные напоминания и так далее.

По словам разработчиков, особенность новой системы с искусственным интеллектом заключается в ее многозадачности. Она сможет выполнять сразу несколько действий, что выведет качество жизни пользователя на новый уровень.

Более подробно разработчики расскажут о новой системе ИИ для Hyundai и KIA на выставке потребительской электроники CES-2018. Она состоится в январе грядущего года в Лас-Вегасе. Масштабное внедрение технологии в автомобили произойдет к 2025 году.