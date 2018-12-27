В Женеве представят гибридный суперкар с искусственным интеллектом

Компания Puritalia Automobili на автосалоне в Женеве представит суперкар Berlinetta — модель с гибридным мотором и искусственным интеллектом.

Новый автомобиль построен на шасси из карбона и алюминия, а кузов модели выполнен из углепластика, что позволило добиться идеальной развесовки по осям. Машина получит бензиновый V8 и электромотор на задней оси — суммарная мощность силовой установки составит 965 л.с.

Berlinetta получит несколько эксклюзивных электронных систем: eMozione позволит кратковременно на 370 Н/м увеличивать крутящий момент, Purhydrive с помощью искусственного интеллекта сможет управлять расходом энергии с учетом стиля вождения, Orchestra будет контролировать активную выхлопную систему, а Digital-DNA даст возможность управлять функциями автомобиля с помощью смартфона и голосовых команд.

Тираж Puritalia Berlinetta составит 150 автомобилей. Каждую машину будут делать в рамках программы Sartoria с учетом пожеланий конкретного клиента, которые получат возможность взаимодействовать с дизайнерами фирмы и ее инженерами.