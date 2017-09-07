Представлено видео с 5007-сильным гиперкаром Devel Sixteen

Компания Devel Motors (Дубай) представила в интернете видеоролик, демонстрирующий разгон гиперкара Devel Sixteen. Автомобиль оснащен силовой установкой V16, производительность которой составляет 5007 л.с.

К видеоролику прикреплен текст, согласно которому, разгон гиперкара Devel Sixteen показан при использовании всего 20% мощности его силовой установки. 12,3-литровый двигатель для этого автомобиля создавали инженеры компании Steve Morris Engines, специализирующейся по разработке турбонагнетателей и моторов для драгстеров. В работе над экстремальной машиной также приняли участие специалисты итальянской фирмы Manifattura Automobili Torino, которые ранее трудились над гиперкарами SCG 003 и Apollo Intensa Emozione.

Агрегат гиперкара Devel Sixteen получил четыре нагнетателя и пиковый момент в 4771 Нм. До «сотни» машина разгоняется за 1,8 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 515 км/ч. Стоимость транспортного средства составляет порядка 2 миллионов долларов.

Гиперкар Devel Sixteen получит еще две версии. Первая будет оснащаться 1500-сильным V8. Ее стоимость составит 1,6 миллиона долларов. Вторая получит два таких агрегата, и их суммарная мощность составит 3000 л.с. Машина будет продаваться за 1,8 миллиона долларов. Все версии транспортного средства получат РКПП с двумя сцеплениями.